Sem Gatito, Saulo será o titular do gol botafoguense contra o Fluminense

Enquanto criou-se a expectativa para o retorno de Helton Leite, outro nome foi confirmado no gol do Botafogo no treino desta quarta-feira para o clássico com o Fluminense. Trata-se de Saulo, que, aos 21 anos, terá a missão de substituir Gatito Fernández, convocado pela seleção paraguaia.

Desta maneira, o jovem mineiro de 21 anos fará sua estreia como titular na meta botafoguense no clássico que acontecerá às 21h45 desta quinta, no Engenhão. O duelo é válido pela terceira rodada do Grupo B da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A revelação foi feita pelo treinador Jair Ventura.

"Quem joga é o Saulo. O Gatito foi para a seleção e o Helton está se recuperando de uma lesão e não está 100%, por isso está no banco. Temos toda confiança no Saulo. Fizemos amistosos para ele jogar e tem nossa confiança. O Helton ainda tem restrições e por isso ficará como opção", disse.

Com boa parte do treino fechado para a imprensa, o comandante adotou tom de mistério para o clássico. A tendência, contudo, é que a base titular seja mantida. O Botafogo ocupa a terceira colocação do Grupo B com quatro pontos, dois a menos que Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

