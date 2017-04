Sem Fagner, Carille escala força máxima para encarar o Universidad do Chile

O técnico Fábio Carille tem falado que não pretende poupar jogadores no Corinthians, pois todas as competições são importantes. Pelo menos na escalação, o treinador tem mostrado que realmente vai levar a Copa Sul-Americana a sério, mesmo tendo um confronto decisivo contra o Botafogo-SP, no domingo, pelas quartas de final do Paulistão. O treinador vai escalar praticamente força máxima para enfrentar o Universidad do Chile, nesta quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão.

O único desfalque, dos considerados titulares, é o lateral-direito Fagner, que precisará cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão na Copa Libertadores do ano passado. Em seu lugar, Carille chegou a testar Paulo Roberto, mas irá escalar Léo Príncipe para o setor, mesmo o garoto não vivendo um bom momento.

Nesta terça-feira, Balbuena não chegou a treinar com o time, mas segundo Carille, ele fez apenas um trabalho especial na academia e está confirmado para esta partida de quarta-feira. Rodriguinho, que não enfrentou o Botafogo, no sábado passado, treinou com uma proteção na coxa, mas também está confirmado.

Assim, o Corinthians vai a campo com Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

"A preparação é jogo a jogo e fazemos um estudo com o fisiologista e departamento médico para definir o time. Não poupamos ninguém, só tiramos se realmente a gente ver que tem algum atleta que pode sofrer algum problema físico", explicou o treinador corintiano.

Para o duelo desta quarta, Carille relacionou 19 jogadores. Mas um deles terá que ser cortado do banco de reservas contra o Universidad do Chile.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Guilherme Arana, Léo Príncipe;

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo;

Volantes: Gabriel, Marciel, Maycon, Paulo Roberto;

Meias: Camacho, Jadson, Pedrinho, Rodriguinho, Romero;

Atacantes: Clayton, Jô, Léo Jabá.

