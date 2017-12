Sem espaço no São Paulo, Renan Ribeiro pode ir para o futebol português

O goleiro Renan Ribeiro, do São Paulo, negocia uma possível transferência para o Estoril, de Portugal. Sem espaço no time de Dorival Junior, que contratou Jean, do Bahia, para disputar a vaga de titular da posição com Sidão, Renan deve ter seu futuro definido nos próximos dias.

O jornal português Record dá a ida do jogador brasileiro para o Estoril como certa, mas detalhes do pré-contrato ainda não foram concluídos e a assinatura ainda não aconteceu. Se acertar com o Estoril, o goleiro reencontrará Lucão, zagueiro que atua emprestado pela equipe tricolor desde agosto deste ano.

Se perder Renan Ribeiro, Dorival Junior terá três nomes como opções para a meta do São Paulo: Sidão, Jean e Lucas Perri, revelação da base e que deve ganhar mais espaço neste ano. Denis, que tinha contrato com o clube do Morumbi até o final de 2017, se despediu da equipe neste mês e deixou de ser jogador do elenco são-paulino.