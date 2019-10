Sem espaço no Corinthians, Araos é emprestado para a Ponte Preta

A Ponte Preta confirmou seu bom relacionamento com o Corinthians e anunciou a contratação de mais um jogador do clube da capital. O nome da vez é o de Ángelo Araos, que chega por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de renovação até o Paulistão de 2020.

O meio-campista chileno atende a necessidade do time de Campinas em contratar uma peça de velocidade para os lados do campo - Ewandro, alvo antigo, havia sido descartado no início desta quarta-feira. A chegada do estrangeiro só foi possível graças ao retorno do volante Guilherme Mantuan, em tratamento de lesão, ao Corinthians.

"Há a última inscrição para o Brasileiro e acreditamos que o Araos poderá se somar à equipe de maneira positiva. Havia times da Série A querendo ele, mas a chance dele vir apareceu em virtude do bom relacionamento entre as diretorias", avaliou o executivo de futebol campineiro, Gustavo Bueno.

Araos é esperado nesta quinta-feira em Campinas para realização de exames médicos e clínicos. Com a chegada do atleta, o departamento de futebol encerra a busca por reforços para a temporada 2019 e fecha o elenco de Gilson Kleina para o segundo turno da Série B.