Sem entrosamento, São Paulo perde para o São Bento na estreia do Paulistão

São Paulo e São Bento fizeram uma partida morna, de pouca criatividade e com jogadas de perigo apenas na segunda etapa nesta quarta, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, em Sorocaba. Mas os mandantes aproveitaram a falta de entrosamento do time reserva tricolor para vencer por 2 a 0.

Anderson Cavalo saiu do banco e, em sua primeira jogada, abriu o placar para os donos da casa após cruzamento de Régis, que aproveitou falhas de marcação de Maicosuel e Rony, aos 23 minutos do segundo tempo. Maicon Souza, de falta, fechou o placar aos 41.

Com um time alternativo e cheio de jovens atletas, o São Paulo demonstrou pouco entrosamento e não conseguiu aproveitar as poucas oportunidades que teve para movimentar o placar. Teve chances com Pedro Augusto e Paulo Henrique no segundo tempo, mas não aproveitou.

O clube tricolor joga em casa no próximo sábado contra o Novorizontino, pela segunda rodada do Estadual, às 19h. Já o São Bento enfrenta o Mirassol fora, no mesmo dia, às 16h30.

O JOGO - O primeiro tempo de jogo em Sorocaba foi muito aquém do esperado das duas equipes. Os goleiros Sidão e Rodrigo Viana tiveram pouco trabalho e os times não conseguiam articular jogadas no meio de campo. O São Bento achou espaço pelas pontas, mas não conseguiu finalizar. Os visitantes não tinham velocidade e abusavam dos passes errados.

As equipes voltaram para o segundo tempo com mais intensidade, e o São Paulo teve chance de abrir o placar com Pedro Augusto, depois de jogada individual de Maicosuel pela direita. Minutos depois, foi a vez de Paulo Henrique perder boa oportunidade.

Após erro de marcação de Maicosuel e de posicionamento de Rony, aos 23 do segundo tempo, Régis cruzou para Anderson Cavalo marcar de cabeça e abrir o placar para os mandantes.

Sem criatividade, o São Paulo não conseguiu criar jogadas e ainda levou mais um gol, de falta cobrada por Maicon Souza, em cobrança ensaiada, aos 41 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 2 X 0 SÃO PAULO

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Régis Souza, Douglas Assis, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia; Celsinho (Diego Felipe) e Maicon Souza; Léo Itaperuna (Lucas Farias) e Lucas Crispim e Lúcio Flávio (Anderson Cavalo). Técnico: Paulo Roberto.

SÃO PAULO - Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Araruna (Marcos Guilherme), Paulo Henrique e Pedro Augusto; Júnior Tavares (Marquinhos Cipriano), Bissoli e Maicosuel (Brenner). Técnico: Dorival Junior.

GOLS - Anderson Cavalo, aos 23, e Maicon Souza, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Pedro Augusto.

RENDA - R$ 341.350,00.

PÚBLICO - 9.147 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).