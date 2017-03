Sem Durant, Warriors perde para o Bulls e sofre segunda derrota consecutiva

Duas noite após perder Kevin Durant, com uma lesão no joelho esquerdo, o Golden State Warriors caiu na rodada de quinta-feira da NBA ao ser superado pelo Chicago Bulls por 98 a 87, em noite de grande atuação de Jimmy Butler, cestinha do time da casa com 22 pontos.

O Bulls superou o Warriors nos últimos três minutos por 10 a 2 para retirar uma desvantagem de um ponto e conquistar sua quinta vitória nas últimas seis partidas. Assim, após 146 jogos, o Warriors sofreu pela primeira vez duas derrotas consecutivas na temporada regular da NBA. Isso não acontecia desde os dias 5 e 7 de abril de 2015, quando caiu para o San Antonio Spurs e o New Orleans Pelicans.

Bobby Portis marcou 17 pontos e recuperou 13 rebotes pelo time de Chicago, assumindo um papel de maior responsabilidade depois que Taj Gibson foi cedido ao Oklahoma City Thunder na última semana e conseguindo o seu primeiro "double-double" na temporada. Butler acertou os dez tiros livres que teve, recuperou cinco rebotes e deu seis assistências.

Já o brasileiro Cristiano Felício brilhou no garrafão ao obter 11 rebotes, além de ter anotado dois pontos e dado uma assistência nos 25 minutos em que ficou em quadra pelo Bulls, o sexto colocado da Conferência Leste. Stephen Curry registrou 23 pontos e Klay Thompson acabou com 13, mas, combinados, eles acertaram apenas três de 22 arremessos de três pontos pelo Warriors, o melhor time do Oeste.

OUTROS JOGOS - Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Portland Trail Blazers superou o Oklahoma City Thunder por 114 a 109, com grande atuação de Damian Lillard, que anotou 33 pontos. Assim, conseguiu frear mais uma grande atuação de Russel Westbrook, que marcou 45 pontos pelo Thunder, o sétimo colocado do Oeste, duas posições à frente do Blazers.

Em grande noite de Leandrinho Barbosa, que marcou 16 rebotes, pegou quatro rebotes e deu uma assistência em 21 minutos, o Phoenix Suns venceu, em casa, o Charlotte Hornets por 120 a 113.

