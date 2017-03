Sem Durant, Thompson brilha e Warriors vence Thunder de novo na NBA

Desta vez sem contar com Kevin Durant, ainda machucado, o Golden State Warriors voltou a vencer o Oklahoma City Thunder, fora de casa, em rodada da NBA, na noite desta segunda-feira. Com o placar de 111 a 95, os atuais vice-campeões venceram os rivais pela quarta vez consecutiva em quatro jogos disputados na temporada, em mais uma partida quente, marcada por faltas e desentendimentos entre os jogadores dentro de quadra.

A rivalidade entre as duas equipes aumentou nesta temporada por causa da transferência de Durant do Thunder para o Warriors antes do início do campeonato. Nos duelos do Warriors na casa do adversário, a torcida criticou e até vaiou Durant em quadra. Nesta segunda, o ala, ainda lesionado, não entrou na partida. Mas não fez tanta falta.

Isso porque Klay Thompson estava em noite inspirada com seus 34 pontos e seis rebotes. Stephen Curry não ficou muito atrás e anotou 23 pontos e seis assistências. Do outro lado da quadra, Russell Westbrook até tentou fazer a diferença, como quase aconteceu no último jogo entre as duas equipes, quando anotou 47 pontos. Mas, desta vez, anotou apenas 15 pontos, oito rebotes e sete assistências, sem registrar um "triple-double" que o deixaria mais perto do recorde histórico (41). Ele tem atualmente 34.

O duelo em Oklahoma contou com faltas mais ríspidas, provocações dentro de quadra e até um empurra-empurra envolvendo o próprio Westbrook e Draymmond Green, do Warriors. Nada disso impediu a 56ª vitória dos visitantes (têm 14 derrotas), cada vez mais líderes da Conferência Oeste e donos da melhor campanha do campeonato até agora. Já o Thunder ocupa o sexto posto da mesma tabela, com 40 triunfos e 30 derrotas.

Em outro bom confronto da noite passada, o Houston Rockets suou para derrotar o Denver Nuggets por 125 a 124, diante de sua torcida. Novamente James Harden fez a diferença para os anfitriões, com seus 39 pontos, 11 assistências, cravando mais um "double-double" na temporada. O brasileiro Nenê contribuiu com seis pontos e três rebotes nos 20 minutos em que esteve em quadra.

O Rockets segue na terceira colocação da Conferência Oeste, com 49 vitórias e 22 derrotas. Já o Nuggets está dentro do limite da zona de classificação para os playoffs, na oitava colocação, com 33 triunfos e 37 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 105 x 90 Atlanta Hawks

Orlando Magic 112 x 109 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 107 x 100 Utah Jazz

Boston Celtics 110 x 102 Washington Wizards

Houston Rockets 125 x 124 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 95 x 111 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 114 x 105 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Miami Heat x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Veja Também

Comentários