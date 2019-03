Sem Durant, Curry brilha e Warriors arrasam o Thunder na NBA

Mesmo sem Kevin Durant e atuando fora de casa, o Golden State Warriors não teve maiores dificuldades para derrotar o Oklahoma City Thunder na rodada de sábado da NBA. Os atuais bicampeões da liga visitaram o adversário e levaram a melhor por 110 a 88, com atuação de gala de Stephen Curry.

Se Durant foi novamente desfalque por uma lesão no tornozelo direito, os Warriors viram Curry assumir o protagonismo e anotar 33 pontos, além de sete rebotes. Ele ainda foi auxiliado pelos 23 pontos de Klay Thompson. Pelo Thunder, Paul George foi o destaque com 29 pontos e 13 rebotes, mas Russell Westbrook viveu noite para esquecer e terminou com apenas sete pontos, acertando dois dos 16 arremessos que tentou.

Esta foi a 47.ª vitória dos Warriors, líderes do Oeste e já garantidos nos playoffs. Por outro lado, o Thunder perdeu pela 28.ª vez e está na quinta colocação da mesma conferência. Por mais que também tenha vaga encaminhada para a próxima fase, a equipe não teria a vantagem do mando de quadra se a temporada regular terminasse hoje.

Na cola dos Warriors, o Denver Nuggets também venceu no sábado, mas com bem mais dificuldade. A equipe recebeu o Indiana Pacers e precisou de uma cesta de Paul Millsap já nos segundos finais para fazer 102 a 100, somando o 46.º triunfo na temporada, em segundo no Oeste. Os Pacers têm 44 e são os quartos colocados do Leste.

Millsap terminou com 15 pontos e 13 rebotes e apareceu para decidir a partida depois que Nikola Jokic, cestinha com 26 pontos, foi expulso pela arbitragem, já na reta final do último período. Do outro lado, Thaddeus Young terminou com 18 pontos e 10 rebotes e foi o destaque dos Pacers.

Logo atrás do time de Indiana no Leste está o Boston Celtics, que chegou à 43.ª vitória na temporada ao fazer 129 a 120 no Atlanta Hawks, em casa. Kyrie Irving anotou 30 pontos, 11 rebotes e nove assistências e liderou a equipe, enquanto Trae Young se destacou pelo Hawks, com 26 pontos.

Ainda no sábado, o Memphis Grizzlies de Bruno Caboclo caiu diante do Washington Wizards, fora de casa, por 135 a 128, com três pontos e três rebotes do brasileiro, novamente titular. Já o Utah Jazz visitou o Brooklyn Nets e venceu por 114 a 98. Raulzinho saiu do banco para marcar nove pontos e pegar quatro rebotes para os sétimos colocados da Conferência Oeste.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Boston Celtics 129 x 120 Atlanta Hawks

Washington Wizards 135 x 128 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 136 x 138 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 121 x 116 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 88 x 110 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 108 x 103 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 102 x 100 Indiana Pacers

Utah Jazz 114 x 98 Brooklyn Nets

