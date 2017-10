Sem dores, Del Potro vence na estreia e enfrenta japonês em Estocolmo

Sem demonstrar dores no punho esquerdo, o argentino Juan Martín del Potro estreou com vitória no Torneio de Estocolmo, nesta quinta-feira. O atual 19º do ranking venceu o alemão Jan-Lennard Struff pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), no piso duro do torneio sueco, de nível ATP 250.

De volta ao Top 20 nesta semana, Del Potro dominou o jogo desde o início, sem sinais de dores no local que foi motivo de preocupação na semana passada, no Masters 1000 de Xangai. Ele caiu sobre o punho, que já foi alvo de três cirurgias nas quartas de final e chegou a virar dúvida para a semifinal, que acabou jogando e perdendo para o suíço Roger Federer.

Quarto cabeça de chave, Del Potro vai enfrentar nas quartas de final o japonês Yuichi Sugita, que avançou na competição ao derrotar o experiente cipriota Marcos Baghdatis por 6/3, 3/6 e 6/2.

Se confirmar o favoritismo, poderá cruzar com o vencedor do confronto entre o espanhol Fernando Verdasco e o sul-africano Kevin Anderson, vice-campeão do US Open. Anderson, segundo cabeça de chave em Estocolmo, avançou nesta quinta ao derrotar o sul-coreano Chung Hyeon por 6/3 e 6/2.

Outro confronto das quartas de final terá o búlgaro Grigor Dimitrov, principal favorito ao título na Suécia, e o alemão Mischa Zverev. O primeiro cabeça de chave derrotou o polonês Jerzy Janowicz por 7/5 e 7/6 (7/5), enquanto Zverev bateu o sérvio Viktor Troicki por 6/2 e 6/3.