Sem dar nomes, seleção do Equador suspende cinco jogadores por indisciplina

A Federação Equatoriana de Futebol anunciou nesta quinta-feira a suspensão por tempo indeterminado da sua seleção nacional de cinco jogadores. Os nomes dos atletas não foram revelados pela entidade, mas ele teriam cometido atos de indisciplina antes da derrota por 3 a 1 para a Argentina, na última terça-feira, pela rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, em Quito.

A definição da punição do quinteto se deu em reunião dos membros da diretoria da federação. E eles votaram de modo unânime pela suspensão por tempo indefinido dos cinco jogadores. A entidade, porém, optou por não revelar os nomes dos atletas, que não poderão mais ser convocados para compromissos da seleção equatoriana.

O jornal El Comercio, do Equador, afirma que o meio-campista Jefferson Orejuela, do Fluminense, e o zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, estariam entre os jogadores suspensos pela federação. Os outros seriam Enner Valencia, Gabriel Cortés e Joao Plata.

A federação explicou apenas que os jogadores deixaram a concentração da equipe sem autorização na noite da última sexta-feira, um dia após a seleção equatoriana ser derrotada pelo Chile na penúltima rodada das Eliminatórias, em Santiago.

Após ótimo início de campanha no classificatório, o Equador acumulou uma série de tropeços nas rodadas finais e fechou a competição apenas em oitavo lugar, com 20 pontos somados. A situação, inclusive, provocou a queda do técnico Gustavo Quinteros em setembro.

