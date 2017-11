Sem Casemiro, Brasil faz 1º treino em Londres para amistoso contra Inglaterra

A seleção brasileira fez no final da tarde deste sábado, em Londres, seu primeiro treino para o amistoso contra a Inglaterra, na terça-feira, às 18 horas (de Brasília), no estádio de Wembley.

A equipe nacional chegou à capital britânica ainda na noite de sexta-feira, depois da vitória por 3 a 1 contra o Japão, em Lille. Para a atividade realizada em Cravin Cottage, o estádio do Fulham, o técnico Tite contou com todo o elenco, com exceção de Casemiro, que fez trabalho de recuperação na fisioterapia - o que não preocupa a comissão técnica.

O treino deste sábado foi mais leve, e jogadores como Marcelo, William, Gabriel Jesus e Neymar só bateram bola e não participaram dos trabalhos realizados pelos reservas. Aqueles que não participaram do amistoso contra o Japão, ou jogaram apenas o segundo tempo, foram divididos em dois times de seis jogadores e treinaram em campo reduzido, observados à distância por Tite.

A boa notícia foi a participação dos meias Diego, do Flamengo, e Philippe Coutinho, do Liverpool, que se recuperaram de lesões musculares ao longo da semana e não estiveram em campo no jogo contra o Japão.

Um dia depois do desabafo contra os rumores veiculados na imprensa francesa e na espanhola sobre seu suposto atrito no Paris Saint-Germain, Neymar voltou a demonstrar descontração com os companheiros.

Na sexta-feira à noite Tite assistiu o jogo entre Inglaterra e Alemanha em Wembley, quando pode observar dois prováveis fortes adversários na Copa do Mundo de 2018. O confronto acabou empatado em 0 a 0.