Sem Brasil, Mundial Sub-20 começa com Venezuela surpreendendo a Alemanha

A Copa do Mundo Sub-20 de 2017 teve início neste sábado na Coreia do Sul. Sem a presença do Brasil, que ficou de fora após campanha decepcionante no Sul-Americano da categoria, o primeiro dia do torneio teve como grande destaque a surpreendente vitória da Venezuela sobre a Alemanha, por 2 a 0.

Na cidade de Daejeon, os venezuelanos resistiram à pressão alemã no primeiro tempo e arrancaram para o triunfo na etapa final. Ronaldo Peña, aos seis minutos, e Sergio Córdova, somente três minutos depois, marcaram os gols que definiram a primeira grande zebra do torneio, pelo Grupo B.

Outro destaque deste primeiro dia ficou por conta da Inglaterra, que arrasou a Argentina ao vencer por 3 a 0 em Jeonju. Calvert-Lewin, aos 38 minutos do primeiro tempo, Armstrong, aos sete, e Solanke, aos 48 da etapa final, marcaram os gols que levaram os ingleses à ponta do Grupo A.

O principal destaque da partida, no entanto, ficou por conta do uso da tecnologia. Foi graças à revisão de uma jogada no vídeo que o árbitro Mohamed Abdulla Hassan viu uma cotovelada do argentino Lautaro Martínez no inglês Fikayo Tomori e definiu a expulsão do atacante.

Também pelo Grupo A, a dona da casa Coreia do Sul fez bonito diante de sua torcida e estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Guiné. Já na chave B, o México abriu 2 a 0 diante de Vanuatu, viu o adversário igualar o placar, mas buscou o triunfo por 3 a 2 aos 49 minutos do segundo tempo.

A primeira rodada da Copa do Mundo Sub-20 da Coreia do Sul terá sequência neste domingo com outras quatro partidas: Zâmbia x Portugal e Irã x Costa Rica, pelo Grupo C, e África do Sul x Japão e Itália x Uruguai, pela chave D.

