Sem Bolt, IAAF anuncia candidatos ao prêmio de melhor do ano

Sem o nome de Usain Bolt, a IAAF anunciou nesta segunda-feira a lista dos candidatos ao prêmio de melhor esportista de atletismo do ano. O jamaicano, que já faturou a honraria seis vezes, ficou de fora da relação por conta do desempenho decepcionante no Mundial de Londres, em agosto deste ano.

Recordista mundial dos 100 e 200 metros, Bolt se despediu das pistas em Londres com uma modesta medalha de bronze nos 100m. Ele chegou a se poupar, evitando os 200m, para se dedicar à prova mais rápida. Também competiu no revezamento 4x100m, mas uma lesão durante a prova acabou com as chances de pódio da equipe jamaicana.

Sem Bolt, o prêmio de melhor do ano da modalidade ficará entre os dez esportistas: o catariano Mutaz Essa Barshim, o polonês Pawel Fajdek, o britânico Mo Farah, os norte-americanos Sam Kendricks e Christian Taylor, o queniano Elijah Manangoi, os sul-africanos Luvo Manyonga e Wayde van Niekerk, o jamaicano Omar McLeod e o alemão Johannes Vetter.

O britânico Mo Farah desponta como um dos favoritos por brilhar em etapas da Diamond League e também no Mundial de Londres, com ouro (nos 10.000 metros) e prata (5.000m).

No feminino, as candidatas são: a etíope Almaz Ayana, a polonesa Anita Wlodarczyk, a russa Maria Lasitskene, a queniana Hellen Obiri, a austríaca Sally Pearson, a croata Sandra Perkovic, a norte-americana Brittney Reese, a sul-africana Caster Semenya, a grega Ekaterini Stefanidi e a belga Nafissatou Thiam.

Destas duas listas saíram os finalistas ao prêmio. De acordo com a IAAF, o processo de votação será dividido em três partes: metade dos votos sairá do conselho da entidade, 25% virá das federações vinculadas à IAAF e dos membros do comitê e 25% vai vir do público que votará nos atletas nas mídias sociais. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro.

Veja Também

Comentários