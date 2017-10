Sem Arboleda, São Paulo tem Bruno Alves e Rodrigo Caio na zaga em treino

O zagueiro Arboleda continua fora dos treinos do São Paulo, que se prepara para enfrentar o Atlético-GO no próximo sábado, em Goiânia. O equatoriano não retornou aos trabalhos nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, como era esperado, e continua tratando dores no músculo adutor da coxa direita.

Sem o titular, o técnico Dorival Junior esboçou a zaga são-paulina com Bruno Alves ao lado de Rodrigo Caio. É a única novidade em relação ao time entrou com campo contra Flamengo e Santos, as duas últimas vitórias do time. Sem goleiro, a equipe treinou com: Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei; Hernanes, Petros, Marcos Guilherme e Cueva; Lucas Pratto.

A atividade desta terça foi realizada em campo reduzido e a maior parte dos titulares participou apenas da primeira parte, num exercício que focava finalizações e jogadas de infiltração. A linha defensiva fez uma atividade complementar com foco em posicionamento e marcação.

O treino marcou o retorno do atacante Brenner, que defendeu a seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria na Índia. A equipe nacional terminou na terceira posição. O atleta são-paulino fez três gols em sete jogos no torneio. Quem também voltou a treinar normalmente é o meia Maicosuel, recuperado de dores na coxa direita.

Com 40 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª posição do Brasileirão, a cinco da zona de rebaixamento. Vem de duas vitórias seguidas, sobre Flamengo (2 a 0) e Santos (2 a 1) e, em Goiânia, tentará conquistar a inédita sequência de três triunfos seguidos nesta edição do torneio.