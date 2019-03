Sem Antetokounmpo, Bucks decepcionam e perdem do Cavaliers na NBA

Num dos resultados mais surpreendentes das últimas semanas na NBA, o combalido Cleveland Cavaliers aproveitou o desfalque de Giannis Antetokounmpo para derrotar o Milwaukee Bucks, melhor time do campeonato até agora, por 107 a 102, em casa. Penúltimo colocado da Conferência Leste, é o terceiro pior time da temporada, já sem chances de avançar aos playoffs.

A favor dos Cavaliers estava o importante desfalque de Antetokounmpo, forte candidato a MVP da temporada. O grego foi baixa nos Bucks pelo segundo jogo seguido em razão de uma entorse no tornozelo direito. Sem o astro, os Bucks foram liderados por Khris Middleton, cestinha do jogo, com 26 pontos e 12 rebotes, em mais um "double-double" no campeonato.

Eric Bledsoe também se destacou, com seus 24 pontos, oito rebotes e oito assistências. E Brook Lopez contribuiu com 19 pontos. Mas a boa atuação do trio foi ofuscada pela melhor atuação do conjunto dos Cavaliers. O novato Collin Sexton liderou o time, com 25 pontos e o apoio de Jordan Clarkson, com 23.

Apesar do placar surpreendente, o resultado não trouxe maiores consequências para a situação do campeonato. Os Bucks seguem com a melhor campanha, na liderança do Leste, com 53 triunfos e 18 derrotas. Os Cavaliers, na 14ª colocação da mesma tabela, somam aproveitamento exatamente oposto: 18 vitórias e 53 revezes.

Outro resultado inesperado aconteceu em Memphis. Os Grizzlies não contiveram James Harden, mas mesmo assim venceram o Houston Rockets por 126 a 125. O MVP da temporada passada anotou nada menos que 57 pontos, em uma de suas melhores performances no campeonato, fora os sete rebotes e as oito assistências que deu (o brasileiro Nenê pegou um rebote em cinco minutos em quadra). Nada disso evitou o tropeço.

A dupla formada por Mike Conley e Jonas Valanciunas acabou neutralizando a grande atuação do rival. O primeiro anotou 35 pontos enquanto o segundo contribuiu com 33, em seu melhor aproveitamento da carreira. Foi de Valanciunas, que registrou ainda 15 rebotes, o lance livre que acabou decidindo a partida na prorrogação.

A derrota acabou sendo um ponto fora da curva da sequência dos Rockets, que perderam apenas a segunda nos últimos 14 jogos. O time de Harden segue na terceira colocação da Conferência Oeste, com 45 vitórias e 26 derrotas. Já a equipe de Memphis soma 28 triunfos e 42 derrotas, no 13º lugar, sem chances de avançar aos playoffs.

Em confronto direto pelas primeiras posições da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers bateu o Boston Celtics por 118 a 115 , em casa. Joel Embiid liderou os anfitriões com um "double-double" de 37 pontos e 22 rebotes. E ofuscou os 36 pontos de Kyrie Irving, pelos Celtics.

A equipe da Filadélfia segue na terceira posição, já classificado aos playoffs, com 46 triunfos e 25 derrotas, contra uma campanha de 43/28 do rival, atual quinto colocado e ainda em busca da vaga nos playoffs.

Em outro bom jogo da noite, o Toronto Raptors superou o Oklahoma City Thunder por 123 a 114, fora de casa. Os canadenses, já classificados, foram liderados por Pascal Siakam. Ele obteve um "double-double" de 33 pontos e 13 rebotes. Pelo Thunder, o destaque foi Russell Westbrook, que voltou ao time com 42 pontos e 11 rebotes.

Os Raptors são os vice-líderes do Leste, com 50 triunfos e 21 derrotas, enquanto o Thunder ocupa o sexto posto do Oeste, com 42 vitórias e 29 revezes.

FELÍCIO SE DESTACA - O brasileiro Cristiano Felício esteve em quadra na rodada na vitória do Chicago Bulls sobre o Washington Wizards por 126 a 120, em casa. Mesmo na reserva, ele anotou 15 pontos, seis rebotes e uma assistência durante os 20 minutos em que esteve em quadra. O cestinha do time e do jogo foi Lauri Markkanen, com 32 pontos. Apesar do resultado, os Bulls não tem mais chance de classificação. Ocupam o 13º lugar do Leste, com 20 vitórias e 52 derrotas.

Raulzinho também jogou nesta quarta. E pôde comemorar o triunfo do Utah Jazz sobre o New York Knicks por 137 a 116, longe de sua torcida. O brasileiro registrou sete pontos e seis assistências em 16 minutos em quadra. O seu time segue na briga pelos playoffs. Ocupa no momento a sétima colocação, com 41 vitórias e 29 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 107 x 102 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 119 x 96 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 118 x 115 Boston Celtics

New York Knicks 116 x 137 Utah Jazz

Chicago Bulls 126 x 120 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 126 x 125 Houston Rockets

San Antonio Spurs 105 x 110 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 114 x 123 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 126 x 118 Dallas Mavericks

