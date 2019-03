Seletiva para o Brasileiro Sub 17 de vôlei de praia acontece na próxima sexta-feira

Durante o evento haverá o congresso técnico a partir das 09h no local da competição, tendo a necessidade da participação das duplas inscritas - Foto: Divulgação

Com objetivo de selecionar os representantes de Mato Grosso do Sul, que irão participar do Campeonato Brasileiro Sub 17 de Vôlei de Praia, a Federação de Voleibol (FVMS) estará realizando na próxima sexta-feira (08) na quadra de areia do Guanandizão, a seletiva com a participação de atletas nascidos a partir de 2003.

Poderão participar atletas dos naipes feminino e masculino federados e não federados de diversos municípios. As duplas vencedoras irão representar o Estado na Etapa Nacional que irá acontecer em João Pessoa (PB), no período de 04 a 07 de abril de 2019.

As inscrições devem ser feitas na sede da Federação, localizada na Rua 26 de Agosto, 384 - Centro, até as 17h quarta-feira (06).

Durante o evento haverá o congresso técnico a partir das 09h no local da competição, tendo a necessidade da participação das duplas inscritas.

Mais informações pelo telefone 3382-7381 ou no site da Federação de Voleibol.