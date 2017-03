Seleções de vôlei do Brasil conhecem tabela da Copa dos Campeões

As seleções de vôlei do Brasil conheceram nesta segunda-feira a tabela dos confrontos com seus futuros adversários na Copa dos Campeões, que será disputada no Japão, entre os dias 5 e 17 de setembro. Os dois times brasileiros, que são os maiores campeões do torneio disputado a cada quatro anos, vão defender os títulos conquistados em 2013.

No masculino, a seleção comandada por Renan Dal Zotto terá pela frente França, Itália, Irã, Estados Unidos e o anfitrião Japão, nesta ordem. No torneio que reúne os campeões continentais (mais o país-sede e um convidado), todas as seis seleções se enfrentam entre os dias 12 e 17, na cidades de Nagoya e Osaka.

A estreia, contra a França, está marcada para o dia 12. Depois os brasileiros entrarão em quadra nos dias 13, 15, 16 e 17. A seleção masculina é a atual tricampeã da Copa dos Campeões, com títulos em 2013, 2009 e 2005.

Na versão feminina do torneio, entre os dias 5 e 10, os rivais serão Rússia, China, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, respectivamente. Campeã em 2013 e 2005, a seleção brasileira só não entrará em quadra no dia 7 de setembro.

