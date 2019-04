Seleção Sul-Mato-Grossense de Voleibol é a mais nova vice-campeã brasileira na categoria Sub-17

Com esta conquista a seleção estadual passa para o grupo de elite do voleibol brasileiro nesta categoria e irá disputar em 2020 a divisão especial, juntamente com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Maranhão.

A seleção de MS obteve seis vitórias e apenas uma derrota por três sets a dois contra a seleção do Maranhão que foi campeão da categoria. A equipe teve o comando do técnico Prof. Ademir e do assistente técnico Prof. Robertinho da ACV de Ponta Porã e contou com os seguintes atletas: Levantadores: Lucas (ACV Ponta Porã) e Vinícius (ACV Paranhos), Ponteiros: David (ACV Ponta Porã), Igor (ACV Caarapó) e Rodrigo (ACV Ponta Porã), Centrais: Juliano (ACV Ponta Porã), João Guilherme (ACV Amambai) e Rosiel (Bonito), Opostos: Cauã (ACV Paranhos) e Cassio (Bonito) e Líbero: Pedro (ACV Paranhos).

Classificação Final: Campeão Maranhão, Vice Mato Grosso do Sul, terceiro Mato Grosso, quarto Amazonas, quinto Rio Grande do Norte, sexto Piauí, sétimo Ceará e oitavo Alagoas. Os dois primeiros sobem para a divisão especial e os três últimos caem para a segunda divisão em 2020.

Fotos e Fonte: FVMS.