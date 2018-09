Seleção sub-20 é convocada para amistosos com Rodrygo e Vinicius Junior

O técnico Carlos Amadeu anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira sub-20 para os seus dois próximos compromissos, os amistosos contra o Chile, agendados para outubro, e incluiu os atacantes Vinicius Junior e Rodrygo, nomes que despontaram recentemente no futebol nacional e foram adquiridos pelo Real Madrid.

Os amistosos contra o Chile serão disputados no país da seleção rival e estão marcados para os dias 13 e 15 de outubro. E Amadeu vai aproveitá-los para intensificar a preparação do Brasil visando o Sul-Americano Sub-20, que vai ser disputado no início de 2019 exatamente no Chile.

Em relação aos amistosos que o Brasil disputou em setembro, a lista tem algumas novidades, como a presença do goleiro Hugo, do Flamengo, que havia sido chamado no mês passado para a seleção principal. E agora ele vai ficar com a vaga que na convocação anterior foi do gremista Phelipe, agora presente na lista de Tite para compromissos em outubro contra Argentina e Arábia Saudita.

Mas as principais novidades da relação estão mesmo no setor ofensivo, como os atacantes santistas Rodrygo e Yuri Alberto. E isso significa que ambos serão desfalque no clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, que está agendado para 13 de outubro, no Pacaembu.

A principal estrela da lista é Vinicius Junior. Ele lidera uma relação de oito jogadores que atuam no exterior e foram chamados por Amadeu. Os outros foram os defensores Rodrigo Guth e Vitinho, os meio-campistas Marcos Antônio e Mauro Júnior, e os atacantes Marquinhos Cipriano, Matheus Cunha e Paulinho.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros: Brazão (Cruzeiro), Hugo (Flamengo) e Vinícius (Criciúma)

Defensores: Emerson (Atlético-MG), Luan Cândido (Palmeiras), Lucas Ribeiro (Vitória), Michael Rangel (Flamengo), Rodrigo Guth (Atalanta), Vitinho (Brugge), Vitão (Palmeiras) e Walce (São Paulo).

Meio-campistas: Gabriel Menino (Palmeiras), Igor (São Paulo), Luan (São Paulo), Marcos Antônio (Estoril), Mauro Júnior (PSV) e Victor Bobsin (Grêmio).

Atacantes: Marquinhos Cipriano (Shakhtar Donetsk), Matheus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Rodrygo (Santos), Vinícius Junior (Real Madrid) e Yuri Alberto (Santos).