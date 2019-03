Seleção Sub-17 de Voleibol do MS embarca para disputa do Brasileiro em Saquarema (RJ)

Os treinamentos dessa categoria foram realizados em Ponta Porã pelo técnico campeão estadual professor Ademir e o assistente técnico professor Robertinho - Foto: Divulgação/Assessoria

A Seleção Sul-mato-grossense de Voleibol Masculino da categoria Sub 17, embarca na manhã desta terça-feira (11), para Saquarema (RJ), onde irá participar do Campeonato Brasileiro de Seleções da Primeira Divisão. A competição será no período de 27 a 31 desse mês com a participação também das seleções de Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí.

O jogo de estreia será às 13h30, dessa quarta-feira, no Ginásio do Centro de Desenvolvimento do Voleibol – CDV, em Saquarema, contra a seleção Alagoana. As duas seleções melhores classificadas sobem para a Primeira Divisão e as três últimas descem para a Segunda Divisão no próximo ano.

Os treinamentos dessa categoria foram realizados em Ponta Porã pelo técnico campeão estadual professor Ademir e o assistente técnico professor Robertinho, da Associação Calvoso de Voleibol, com a participação dos atletas:

ACV Calvoso de Ponta Porã – David Nilson, Rodrigo Andrade, Juliano Everson e Lucas Moura;

Amambai – João Guilherme;

Caarapó – Igor Ferreira e Pedro Henrique;

Associação Bonito – Rosiel Pinheiro e Cássio Felipe;

Paranhos – Cauã e Vinícius.