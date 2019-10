Seleção sub-16 de voleibol feminino do MS conquista a vice no Brasileiro de Seleções

A Seleção de Voleibol Feminino Sub-16 de Mato Grosso do Sul conquistou o título de vice-campeã da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções - Foto: Divulgação

Totalizando 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota, a Seleção de Voleibol Feminino Sub-16 de Mato Grosso do Sul conquistou o título de vice-campeã da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções realizado em Boa Vista (RR).

As meninas do MS só perderam para a equipe de Roraima, que foi a campeã da competição vencendo todas as cinco partidas. Na disputa na segunda-feira as atletas de Mato Grosso do Sul sentiram a pressão da torcida e não conseguiu segurar as adversárias da equipe de Roraima, e acabou perdendo por 3 sets a zero.

O evento realizado em Boa Vista-RO de sábado a quarta-feira reuniu, além da equipe anfitriã, representantes da Bahia, Piauí, Pará, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

Com esse resultado o Estado passa para a primeira divisão em 2020, juntamente com as seleções de Roraima e Pará. A seleção teve o comando do técnico Ademir, da Associação Calvoso – ACV de Ponta Porã – e conquistou o título de vice-campeã com as seguintes atletas: Levantadoras – Evelyn Lima da ACV e Naiadny Torres de Jardim, Ponteiras – Karina Ayala e Thauany Riquelme da ACV, Kamily Cabral e Maria Eduarda de Jardim, Oposta – Luiza Procópio do CR Flamengo, Centrais – Laísa Batista e Ana Julia da ACV e Letícia Corvalan do Círculo Militar, Líbero – Ananda Cordeiro da ACV.