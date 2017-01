Seleção será convocada no dia 19 para amistoso com a Colômbia

O técnico Tite convocará no próximo dia 19, às 11 horas, a seleção para o amistoso com a Colômbia, em 25 de janeiro, no Engenhão, no Rio. O jogo terá renda revertida aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense, e a seleção contará apenas com atletas que atuam no Brasil. Como os clubes brasileiros estarão ainda em fase final de pré-temporada, Tite priorizará a questão física dos atletas.

"O critério da formação da lista é técnico-tático, porém em respeito aos clubes e preservando a saúde dos atletas seguiremos um pré-requisito. Nosso departamento médico-físico estará em contato com os clubes para que nos passem uma segurança de que o atleta possa atuar por no mínimo 45 minutos", disse o treinador.

Os detalhes sobre a preparação do time serão divulgados logo após a convocação, mas a tendência é que Tite não comande nenhum treino para a partida e reúna os jogadores apenas na noite anterior ao amistoso.

Este será o primeiro amistoso que o treinador irá comandar desde que assumiu a seleção, na metade do ano passado. Desde então, Tite treinou o Brasil em seis jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A seleção venceu todos os confrontos e lidera o torneio classificatório da Conmebol.

