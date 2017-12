Seleção feminina perde da Polônia e fecha Mundial em 18º lugar

Campeã em 2013, a seleção brasileira feminina de handebol despencou 17 posições quatro anos depois. Nesta segunda-feira, o Brasil encerrou a sua participação no Mundial, que está sendo realizado na Alemanha, em uma modesta 18ª colocação ao perder por 29 a 27 para a Polônia.

Eliminado já na fase de grupos do Mundial, o Brasil foi relegado ao torneio de consolação, valendo o 17º lugar. A equipe até venceu o seu primeiro jogo, no último domingo, diante de Camarões (28 a 26), mas nesta segunda sucumbiu no confronto com as polonesas.

Nesta segunda-feira, em Leipzig, a seleção voltou a repetir erros que culminaram na campanha ruim, com falhas defensivas e problemas nas finalizações. Assim, foi ao intervalo perdendo por 15 a 13. E a Polônia conseguiu sustentar a vantagem de gols no segundo tempo, fechando o jogo com o placar de 29 a 27.

A ponta Mariana Costa foi a artilheira do Brasil na partida com oito gols marcados. A central Ana Paula também se destacou, com cinco gols, enquanto Duda Amorim e Dayane Rocha fizeram quatro cada para a seleção. Já Karolina Kudlacz-Gloc marcou sete vezes para a seleção polonesa.

Com o resultado, o Brasil encerrou a sua campanha no Mundial com duas vitórias (Tunísia e Camarões), dois empates (Japão e Montenegro) e três derrotas (Rússia, Dinamarca e Polônia).