Seleção feminina goleia o Chile e Marta destaca evolução da equipe adversária

A seleção brasileira feminina goleou o Chile por 4 a 0 na noite de sábado, na casa do adversário, em amistoso que visa a preparação para a Copa América de 2018, que acontecerá no Chile, entre 4 e 22 de abril.

O duelo aconteceu no estádio Diaguita, em Ovalle, e o time brasileiro não encontrou dificuldades para superar a adversária. Érika, Rafaelle, Bia Zaneratto e Marta marcaram os gols da vitória.

Marta não enfrentava uma seleção sul-americana há mais de seis anos - em 2014 ela ficou de fora da Copa América, já que a competição não era data Fifa. Em campo, a capitã do time brasileiro destacou a melhora do futebol do time adversário.

"A evolução da equipe chilena é nítida, vem crescendo a cada ano. E isso é muito importante. É muito bom ver o crescimento e desenvolvimento do futebol feminino sul-americano - concluiu.

A principal novidade na seleção brasileira foi a estreia da jovem atacante Geyse, de 19 anos. Ela entrou no segundo tempo da partida, com o placar definido, mas foi importante para começar a sentir o ambiente da seleção.

"A Geyse é uma jogadora muito forte, que gosta de carregar a bola e arrastar as adversárias, um pouco parecido com o estilo da Bia. Foi bom vê-la em campo", avaliou o técnico Vadão.

O centroavante falou sobre a tensão em vestir a camisa do Brasil. "Estava muito nervosa quando o Vadão me chamou. Foi uma sensação maravilhosa poder jogar ao lado de atletas que eu sempre admirei", analisou Geyse.