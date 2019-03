A seleção brasileira feminina de handebol se recuperou da derrota na estreia no Torneio Internacional da Espanha, que está sendo realizado em Palência. Depois de perder na estreia para a Sérvia, na quinta-feira, a equipe nacional venceu a Suíça por 28 a 16, nesta sexta.

O Brasil encaminhou o seu triunfo no primeiro tempo, indo ao intervalo com uma vantagem larga, de 18 a 8, sendo que chegou a abrir 9 a 1 na parte inicial. Isso foi um reflexo dos ataques rápidos e efetivos da seleção, em cenário que se repetiu na segunda etapa, ainda que as suíças tenham oferecido mais resistência no fim do duelo, sendo que em alguns momentos até atou sem uma goleira.

Mariana Costa foi a artilheira da partida desta sexta, tendo marcado oito gols pela seleção brasileira. Já Alexandra Nascimento, de volta ao time dirigido pelo espanhol Jorge Dueñas, fez quatro gols. Daphne Gautschi liderou a produção ofensiva da seleção suíça com seis gols.

Na quinta-feira, por sua vez, o Brasil havia perdido por 31 a 29 para a Sérvia, na estreia no torneio amistoso e em um confronto sempre especial para a seleção, por reeditar a decisão do Mundial de 2013, em que a equipe nacional conquistou o título da competição.

No sábado, o Brasil encerrará a sua participação no quadrangular em duelo com a Espanha, a partir das 13 horas (de Brasília). Na estreia na competição, as anfitriãs também derrotaram a Suíça, por 35 a 18.

O torneio amistoso na Espanha é mais um passo da preparação da seleção feminina para o Pan de Lima. Ainda sem tabela divulgada, a competição será realizada na capital do Peru de 24 julho a 3 de agosto.