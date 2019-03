Seleção feminina de ginástica vence disputa por equipes na Alemanha

A ginástica artística brasileira brilhou em um dos eventos preparatórios para o Mundial. Neste sábado, em Stuttgart, a seleção feminina triunfou na disputa por equipes no DTB Pokal Team, uma importante competição amistosa, contando com ótimas apresentações de Rebeca Andrade.

O time brasileiro conseguiu uma nota final de 164,396 pontos. O segundo lugar ficou com a Rússia (159,496), enquanto a equipe da Holanda foi a terceira colocada (153,763).

Rebeca Andrade brilhou ao conseguir as melhores notas brasileiras em todos os aparelhos. Foi assim no salto (14,800), nas assimétricas (14,566), na trave (13,433) e no solo (14,133).

"Nós treinamos muito para conseguir esse resultado e eu não falo nem da medalha, falo sobre nós. Temos muita coisa para melhorar, mas o meu orgulho é gigantesco e eu sou muito grata por ter vocês como minha equipe e amigas", escreveu Rebeca em seu perfil no Instagram.

No salto, ainda participaram Flavia Saraiva (14,600) e Carolyne Pedro (13,600). Nas

assimétricas, Jade Barbosa conseguiu 13,300 e Flavia fez 13,266. Na trave, o Brasil também contou com Flavia, que fez 13,033, e Thais Fidélis somou 12,733. Já no solo, Flavia conseguiu 13,666 e Thais obteve 13,266.

O DTB Pokal Team é a primeira competição da equipe brasileira em 2019 e ocorre na mesma cidade - Stuttgart - palco do Mundial de Ginástica Artística desta temporada, que será classificatória para a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

O evento prossegue neste domingo na Alemanha com a disputa da final masculina por equipes a partir das 12 horas (de Brasília). No qualificatório, o time brasileiro foi o terceiro colocado.