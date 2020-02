Seleção feminina de basquete perde da Sérvia em teste para o Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina de basquete foi superada pela Sérvia por 73 a 58, nesta segunda-feira, na Academia Vizura, em Belgrado, no último teste antes da estreia no Pré-Olímpico de Bourges, na França, na quinta-feira.

A partida foi equilibrada por pelo menos 35 minutos até que o time anfitrião abriu uma vantagem confortável para vencer. O técnico José Neto aproveitou o amistoso para testar algumas formações e colocar em prática situações de jogo. A partida foi fechada para imprensa e público.

"Foi muito bom para testar a nossa defesa, ataque, colocar o time em ritmo de jogo. É muito parecido com o que vamos encontrar no Pré-Olímpico, times fortes, com muito contato. Acho que foi muito bom, preparou a gente e estamos prontas", afirmou a armadora Alana.

"O jogo contra a Sérvia foi muito importante para continuar a nossa fase de preparação. Ótimo teste. A Sérvia exigiu defensivamente e ofensivamente. Treinamos o timing das jogadas, o ritmo da defesa e o entrosamento. Estamos preparadas para começar a competição", destacou a também armadora Débora.

Nesta terça-feira, o Brasil faz mais um treino na Sérvia e embarca para Bourges. A estreia no Pré-Olímpico será na quinta-feira, às 14h, diante de Porto Rico. A seleção entra em quadra no sábado, às 16h30, para enfrentar a França e depois no domingo, às 10h, diante da Austrália. O torneio dá três vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio.