Seleção feminina cai para 11º no ranking da Fifa e deixa Top 10 pela primeira vez

Pela primeira vez desde que o ranking da Fifa foi criado, em 2003, a seleção brasileira feminina está fora das 10 primeiras colocações. Segundo o site da entidade que comanda o futebol mundial, a perda do Torneio Internacional, em setembro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, nos pênaltis para o Chile, na estreia da técnica sueca Pia Sundhage, determinou a queda do 10.º para o 11º lugar, sendo ultrapassada pelo Japão.

Na nova atualização do ranking, o Brasil perdeu sete pontos e ficou com 1.931. As japonesas permaneceram com 1.937 e assim ganharam uma colocação, voltando ao Top 10.

O Brasil tentará se recuperar em outubro, quando fará dois amistosos na Europa. Vai enfrentar a Inglaterra, no dia 5, em solo inglês na cidade de Middlesbrough, e no dia 8 a Polônia, em território polonês, em Kielce.

A seleção somou nove derrotas seguidas este ano, antes da disputa do Mundial, na França, competição na qual caiu nas oitavas de final para as anfitriãs. Terceiro colocado do ranking de 2008 a 2010, o Brasil vem em queda constante desde 2015, quando terminou o ano em sexto lugar. Em 2017, ficou em oitavo e no ano passado fechou no 10.º posto.

A queda do Brasil no ranking foi a única alteração entre os 10 primeiros lugares. Atuais campeões mundiais, os Estados Unidos mantiveram o primeiro lugar com 2.180 pontos, seguidos por Alemanha, Holanda, França, Suécia e Inglaterra (empatadas em quinto), Canadá, Austrália e Coreia do Norte.

A próxima atualização do ranking, de acordo com a Fifa, será divulgada no dia 13 de dezembro.