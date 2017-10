Seleção faz treino leve e quarteto titular 'brinca' no CT do São Paulo

Cerca de dez horas após chegar a São Paulo, a seleção brasileira voltou a campo na tarde desta sexta-feira para iniciar as atividades de preparação para o duelo com o Chile, na próxima terça-feira, no Allianz Parque, pela rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. E a atividade no CT do São Paulo, na Barra Funda, foi leve, com os titulares realizando apenas trabalhos regenerativos.

Após empatar por 0 a 0 com a Bolívia em La Paz, na última quinta-feira, o grupo da seleção desembarcou em São Paulo por volta das 4 horas da manhã desta sexta no aeroporto de Guarulhos. Ainda assim, a comissão técnica optou por levar os jogadores ao campo, para trabalhos de recuperação física e também já visando o confronto com o Chile.

A principal novidade da atividade foi a presença do zagueiro Rodrigo Caio, convocado momentos antes do treino para a vaga de Thiago Silva, cortado após sofrer uma lesão muscular na coxa direita no jogo contra a Bolívia. Assim, o são-paulino trabalhou em dois períodos no CT da Barra Funda, pois durante a manhã havia participado do treinamento do seu clube.

O dia foi praticamente de descanso para os titulares no jogo em La Paz, apenas com a realização de leves exercícios físicos. Neymar, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Daniel Alves se divertiram jogando "futmesa", brincadeira que se tornou febre entre os jogadores da seleção e que é uma mistura de futevôlei com tênis de mesa, em ação estimulada por um dos patrocinadores da seleção.

Enquanto isso, os reservas da seleção fizeram um trabalho em campo reduzido, de dois toques, que acabou sendo reforçado por alguns jogadores do time de juniores do São Paulo, casos de Bruno Dip, Cássio Júnior, Danilo Bolão e Roni. Ao término da atividade, os reservas ainda trabalharam finalizações.

Assim, Tite ainda não deu indicações sobre qual formação pretende escalar diante do Chile. A entrada de Ederson é certa, pois o técnico da seleção havia adiantado que pretende testar o goleiro do Manchester City na partida de terça-feira. Além disso, Marquinhos deve retomar a condição de titular da zaga, ainda mais com o corte de Thiago Silva.

Mas não será surpresa se Tite realizar outros testes na seleção. Isso deverá ficar mais claro na tarde deste domingo, quando a seleção vai treinar na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras. Na segunda-feira, a atividade será no estádio do Palmeiras, local do duelo de terça com o Chile. O sábado será de folga para o grupo da seleção.

Veja Também

Comentários