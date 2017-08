Seleção faz 1º treino com Neymar; sem lesão, Coutinho participa do aquecimento

Bem à vontade, sorridente e motivado, o atacante Neymar foi a grande atração do primeiro treino da seleção brasileira em Porto Alegre, nesta segunda-feira, visando as próximas duas partidas pelas Eliminatórias. Jogador mais caro da história do futebol mundial, o craque do Paris Saint-Germain trabalhou normalmente com os demais jogadores, mas mais parecia estar se divertindo. Outro destaque do time de Tite, Philippe Coutinho participou apenas do aquecimento.

O atacante foi um dos que mais se movimentaram no treino em campo reduzido realizado no CT do Grêmio, que fica próximo à Arena do clube gaúcho, local do jogo de quinta diante do Equador. Demonstrou bom entrosamento com Thiago Silva, seu colega de PSG. Não realizou nenhum lance de maior plasticidade, mas ouviu um grito de "boa, Neymar!" de um torcedor ao acertar um chute seco no ângulo direito de Alisson.

Em negociação para deixar o Liverpool e se transferir para o Barcelona, Philippe Coutinho participou apenas do aquecimento com bola e depois treinou em separado com o preparador físico Fabio Mahseredjian.

O jogador reclama de dores nas costas e ainda não jogou pelo time inglês neste início de temporada. Segundo a assessoria da seleção, ele realizou uma atividade de "transição" e não tem nenhuma lesão. A tendência é que Coutinho treine normalmente na terça e jogue na quinta-feira.

A atividade desta segunda-feira não deu indícios da equipe que iniciará a partida, já que Tite não contou com boa parte do elenco. Giuliano, Taison, Marcelo, Casemiro e Firmino ainda não chegaram a Porto Alegre. Ao mesmo tempo, Fagner, Fernandinho, Rodrigo Caio, Miranda e William fizeram apenas trabalho regenerativo.

