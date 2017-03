Seleção completa dois anos sem enfrentar europeus e Tite mostra ansiedade

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com tranquilidade e avança na preparação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, mesmo sem ter enfrentado seleções europeias nos dois últimos anos. O último confronto foi em março de 2015, contra a França, em Paris, e tanto o técnico Tite como a comissão técnica têm avaliado oportunidades para em breve colocarem a equipe em testes contra adversários de outro continente.

A partida contra a França foi no dia 26 de março de 2015, período em que o então técnico Dunga desfrutava da invencibilidade em amistosos após retornar à seleção brasileira. A vitória foi por 3 a 1, em Paris. Depois disso a seleção principal disputou duas edições de Copa América, jogos de Eliminatórias e mais amistosos, todos encontros contra adversários do mesmo continente.

O técnico Tite disse nesta segunda-feira, véspera do jogo com o Paraguai, pelas Eliminatórias, que em breve vai se dedicar à organização de uma agenda de partidas. "Eu tenho muita coisa para me preparar aqui. Futuramente, no período de amistosos, poderei responder com mais propriedade. Agora só penso no nosso desempenho e no Paraguai", disse o treinador em entrevista coletiva.

O primeiro compromisso da seleção contra uma equipe de outro continente será em junho, contra a Austrália, em Melbourne. A CBF deve marcar um outro amistoso em novembro, em uma data Fifa disponível para a disputa das repescagens das Eliminatórias. Mas, como o Brasil possivelmente avançará à Copa com antecedência, seria possível utilizar essa ocasião para marcar alguma partida.

O técnico da seleção brasileira afirmou que, por estar ocupado com a seleção, mal tem tempo de ver os jogos de outras Eliminatórias. "Não consigo estabelecer quem está bem porque não tenho acompanhado para comparar o nosso time com outras equipes. Não dá tempo", disse. A CBF até agora anunciou apenas para março do ano que vem um amistoso contra seleções europeias. A adversária será a Alemanha, em Berlim.

