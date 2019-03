Seleção começa a se apresentar com trio da Inglaterra e dúvida sobre Daniel Alves

A seleção brasileira começa a tomar forma pela primeira vez em 2019. Neste domingo, o goleiro Ederson e o atacante Gabriel Jesus, dupla do Manchester City, e o meia Felipe Anderson, do West Ham, foram os primeiros jogadores que se apresentaram ao treinador em Porto, onde a equipe vai enfrentar o Panamá no próximo sábado.

No último sábado, eles participaram da vitória de virada do clube de Manchester sobre o Swansea por 3 a 2, no País de Gales, resultado que classificou a equipe às semifinais da Copa da Inglaterra. Além deles, outro jogador que já está ao lado de Tite é uma das novidades da convocação: Felipe Anderson, que no sábado participou do triunfo do seu time por 4 a 3 sobre o Huddersfield, pelo Campeonato Inglês.

A expectativa é de que os outros jogadores chamados por Tite se apresentem nesta segunda-feira, mas há uma dúvida e uma exceção. O lateral-direito Daniel Alves deixou o duelo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha lesionado, ainda no primeiro tempo, reclamando de dores no joelho.

Além disso, o atacante Everton está previsto para desembarcar em Portugal apenas na terça-feira. O jogador gremista iniciou o clássico contra o Internacional, neste domingo, pelo Campeonato Gaúcho, no banco de reservas.

O primeiro treino da seleção está marcado para as 14 horas (de Brasília) de segunda-feira no Estádio do Bessa, onde costuma atuar o Boavista. A intensidade e o tipo de trabalho a ser realizado dependerá da avaliação pela comissão técnica da condição física dos jogadores.

Após enfrentar o Panamá no sábado, a seleção viajará a Praga, onde fará amistoso contra a República Checa no dia 26. Serão os últimos jogos da equipe antes de Tite convocá-la para a disputa da Copa América.