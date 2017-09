Seleção brasileira feminina de futebol perde para a Austrália em amistoso

A seleção brasileira feminina de futebol voltou a ser derrotada pela Austrália, na madrugada deste sábado. Em amistoso disputado em Sydney, as comandadas da técnica Emily Lima foram batidas por 2 a 1 na série de dois jogos que a equipe fará em solo australiano. O próximo será na terça-feira.

O time brasileiro fora goleado pela Austrália por 6 a 1, no início de agosto, pelo Torneio das Nações. Nesta madrugada, no horário de Brasília, a seleção balançou as redes com Debinha.

Emily aproveitou o amistoso para fazer testes na equipe. Assim, aproveitou todas as substituições a que tinha direito. Thaisa, Jucinara, Debinha, Bia e Ludmila ganharam oportunidades ao longo da partida, entrando nas vagas de Djenifer, Rosana, Fabi, Andressa Alves e Andressinha.

"A Thaisa já tem uma identidade com a seleção e fez muita diferença nessa questão de ficar com a posse de bola. Depois Debinha e Bia, que também já entraram de titulares. Elas têm que estar sempre prontas. Às vezes quem entra muda o cenário. Elas movimentaram o jogo, a Debinha fez o gol, mas não conseguimos vencer, infelizmente", comentou a treinadora.

Emily Lima viu evolução no desempenho da seleção em comparação ao último duelo com as australianas. "Acredito que melhoramos em muitos pontos, como em tirar o espaço das jogadoras rápidas que elas têm na frente. Conseguimos corrigir isso em relação ao último jogo. Mas ainda temos que organizar algumas coisas. Erramos alguns aspectos que não podemos. Fomos melhores, mas a gente precisa de vitória", cobrou Emily.

Neste domingo, após o almoço, a delegação brasileira viajará para a cidade de Newcastle, onde fará o segundo amistoso seguido com a Austrália. A partida está marcada para a terça-feira, às 19h30 (6h30 no horário de Brasília).

