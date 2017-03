Seleção brasileira fará treino aberto no Morumbi antes de pegar o Paraguai

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a programação da seleção brasileira durante a estadia em São Paulo no período de preparação para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao longo dos nove dias de compromissos, a equipe do técnico Tite vai fazer um treino aberto à torcida no estádio do Morumbi, dia 25.

A atividade será às 16h de sábado, véspera do clássico entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O treino no Morumbi será o primeiro do elenco depois do jogo do dia 23, contra o Uruguai, em Montevidéu. O compromisso seguinte da equipe é dia 28, no Itaquerão, contra o Paraguai. Os jogadores começam a se apresentar no dia 19, já no hotel onde será a concentração.

A maior parte da programação de treinos prevê atividades no CT Joaquim Grava, o do Corinthians. Uma das atividades da equipe durante a preparação na capital paulista será em outro local são-paulino, o CT da Barra Funda. O clube tricolor, aliás, ganhou como homenagem da CBF a nomeação do presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, como chefe da delegação da seleção durante essas duas partidas.

A seleção brasileira viaja ao Uruguai na antevéspera da partida, em voo fretado. Em Montevidéu, a equipe treina no estádio Centenário, local da partida, na quarta-feira, e retorna ao Brasil logo depois deste compromisso. No local do jogo com o Paraguai, a Arena Corinthians, a equipe de Tite fará dois treinamentos: no domingo e na segunda, véspera da partida. A última passagem da seleção por São Paulo foi em junho de 2015, quando realizou amistoso com o México, no Allianz Parque, antes da ida à Copa América, no Chile. Na ocasião o time dirigido por Dunga ganhou por 2 a 0.

As partidas são as primeiras do Brasil pelas Eliminatórias neste ano. A partida com o Uruguai, dia 23, será às 20h. Já contra o Paraguai, em São Paulo, a seleção entra em campo a partir das 21h45. Depois dessas duas rodadas, a equipe terá como compromissos seguintes o Equador, em agosto, em cidade brasileira ainda definida, e a Colômbia, no início de setembro, fora de casa.

