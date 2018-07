Seleção brasileira de paratletas treinam futebol de 7 em Campo Grande nesta semana

A convocação de treinamento foi feita pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes - Foto: Divulgação

Cinco atletas da Seleção Brasileira de Futebol de 7, participantes do Projeto “Futuro Paralímpico”, desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), iniciam nesta segunda-feira (16) o treino da 3ª fase das equipes Sub-19 e adulto.

Ao todo, 28 atletas de diversas localidades do país estarão na Capital participando do treinamento da Seleção Brasileira que acontecerá no Rádio Clube Campo até o dia 22 de julho, com exceção da terça-feira (17) onde terá amistoso na Praça Belmar Fidalgo, às 19 horas.

“A convocação de treinamento foi feita pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande), isso garantirá uma melhor preparação dos atletas que irão participar da Copa das Américas em outubro deste ano em Natal”, segundo a coordenadora do NPAR, Yara Yule.

O atleta Dihego Rezende Rodrigues, P.C, 25 anos, morador de Campo Grande, pratica a modalidade de futebol de 7 há 15 anos. “Já participei de algumas competições fora do Brasil, tive muito orgulho em representar meu país e agora começo a me preparar para competir na Copa das Américas. É uma fase na minha vida de superação, tenho o apoio da minha família e amigos, eles estão sempre me estimulando a participar e treinar e até hoje venci muitas barreiras”, explicou.

Além de Dihego, na relação de paratletas do MS estão Bruno da Silva Ayva, Adriano Costa Martins, Lucas de Souza Oliveira e Nicholas Gabriel Santos. Fazem parte da Comissão Técnica o Preparador físico, Técnicos, Fisioterapeutas, Psicólogos para dar suporte necessário nos treinamentos.