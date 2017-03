Seleção Brasileira de Futebol tem novo avião

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes apresentou, no seu hangar, em Congonhas (SP), a nova aeronave que fará o transporte da Seleção Brasileira de Futebol, a #VoaCanarinho, com o símbolo e as cores do país.

Inspirada no apelido oficial da Seleção - que carrega o codinome desde 1954, quando passou a utilizar o tradicional uniforme amarelo-canário - a aeronave #VoaCanarinho representa a homenagem da companhia ao canto de 200 milhões de brasileiros torcendo pelo hexa.



A ideia foi presentear os jogadores, comissão técnica e os torcedores com algo que representasse, ao mesmo tempo, a nova fase do time e também toda a tradição da camisa verde e amarela. O primeiro voo da Seleção com a nova aeronave #VoaCanarinho será no dia 20 de março com destino a Montevidéu, onde enfrentará o Uruguai, pelas eliminatórias do mundial da Rússia.



O avião escolhido para receber o visual especial foi o PR-GUK, modelo Boeing 737-800 Next Generation, com capacidade para até 177 passageiros e equipado com wi-fi e sistema de entretenimento a bordo. A aeronave possui ainda configuração Sky Interior, iluminação de LED - que dão maior amplitude à cabine, e tomadas abaixo de todos os assentos para carregar equipamentos eletrônicos portáteis.

