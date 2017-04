Seijas é vetado no Inter e Eduardo Sasha faz 1º treino com bola após cirurgia

O técnico Antonio Carlos Zago terá todos os titulares do Internacional à disposição para o duelo contra Caxias, neste sábado, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho.

A única baixa será o meia Seijas, que tem ficado na reserva. O venezuelano sentiu um desconforto muscular na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. Nesta sexta-feira, enquanto o elenco foi ao gramado, ele ficou apenas na academia.

O trabalho foi acompanhado por torcedores e teve como principal novidade a presença do atacante Eduardo Sasha. Submetido a uma cirurgia no tornozelo direito em janeiro deste ano, o jogador realizou o primeiro treino com bola.

Sua volta aos gramados, no entanto, ainda não foi definida. A previsão inicial do departamento médico é que ele retornasse apenas em maio. Por isso não foi nem inscrito no Campeonato Gaúcho.

O Internacional deve entrar em campo neste sábado com: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.

