Segunda e decisiva etapa da Fórmula Vee em Campo Grande é remarcada para dezembro

O piloto sul-mato-grossense Denis Pedrosa lidera a Fórmula Vee em Campo Grande, que terá a segunda e decisiva etapa no início de dezembro - Divulgação

A segunda e decisiva etapa da Fórmula Vee em Campo Grande tem nova data. Antes prevista para o próximo fim de semana, a competição será disputada entre os dias 1 e 3 de dezembro, válida pela Copa do Mato Grosso do Sul.

A alteração foi definida após um pedido dos pilotos e também de fãs do automobilismo do Estado interessados em participar não apenas das provas, mas também do drive day e do curso de pilotagem.

“Escolhemos esta nova data para dar oportunidade a um número maior de pessoas que querem conhecer e correr na Fórmula Vee”, afirma Wilson Fittipaldi Júnior, atual consultor e instrutor da categoria. “E sem atrapalhar aqueles que querem também acompanhar o GP Brasil de Fórmula 1 neste fim de semana. Acredito que assim será melhor para todos.”

A agenda de eventos e provas da FVee no Autódromo Internacional de Campo Grande será anunciada nos próximos dias.

“A primeira etapa foi um grande sucesso, com a participação de muitos pilotos locais e do público de Campo Grande. E acredito que será ainda melhor desta vez, consolidando a implantação da FVee no Mato Grosso do Sul”, diz Wilsinho.

O piloto sul-mato-grossense Denis Pedrosa lidera a competição. Na primeira etapa, disputada em julho, ele venceu uma prova e conseguiu também um segundo lugar.