Decreto autoriza interdição da Afonso Pena aos domingos para práticas de esporte e lazer

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assinou na manhã desta segunda-feira (7) a regulamentação do projeto ‘Domingo em Família’ que interdita para acesso de veículos a Avenida Afonso Pena aos domingos, deixando a via exclusiva para a prática de esportes. Assim a Capital ganha mais um espaço de esporte e lazer e se aproxima dos grandes centros urbanos que já fecham suas principais avenidas para a comunidade, além de promover a saúde, qualidade de vida e convívio familiar.

“Nossa cidade tem uma pluralidade de pessoas onde todas são tratadas com respeito e atenção, mais do que ampliar o acesso a práticas esportivas, iremos promover a união entre as famílias e resgatar a conivência familiar cada vez mais necessária nos dias de hoje”, destacou o prefeito Marquinhos.

Na solenidade, do diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, comparou Campo Grande a São Paulo e Rio Janeiro e citou a importância da modernidade. “Estamos nos aproximando de grandes Centros Urbanos e cada vez mais e melhor precisamos abrir espaços para a prática do esporte possibilitando a participação da sociedade nos espaços públicos”, avaliou Terra.

Autor da Lei 5.183, o vereador Otávio Trad, destacou a importância de colocar a saúde em primeiro lugar. “A interdição de uma avenida tão importante como a Afonso Pena, além de registrar o carinho que todos têm com o local, irá estimular a prática esportiva e contribuir para a saúde e qualidade de vida dos campo-grandenses”.

O bloqueio começará no cruzamento com a Rua Coronel Cacildo Arantes até o cruzamento com a Avenida do Poeta, entre as 7 e 13 horas, e, todos os domingos.

Maratoninha

O início da interdição da Avenida Afonso Pena, marcada para dia 13 de agosto, reunirá mais de 4 mil pessoas no local, principalmente pela realização da prova nacional da Caixa – Maratoninha, onde jovens de 5 a 12 anos participarão das provas de atletismo de 300 metros.

“A Maratoninha em Campo Grande abrirá o calendário da prova no segundo semestre e é uma honra o evento estar nas comemorações dos 118 anos da Capital. A prova que incentiva à prática esportiva ganhará mais importância com a interdição da avenida Afonso Pena que garantirá à população mais um local para as famílias se reunirem”, concluiu o superintendente da CEF, Evandro Lima.

Veja Também

Comentários