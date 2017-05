Seguem abertas inscrições para curso de árbitros de futebol

Seguem abertas as inscrições para o curso de Árbitros de Futebol, que acontecerá durante este mês de maio, promovido pela Comissão de Arbitragem da FFMS (Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul).

De acordo com o vice-presidente e coordenador de Competições da Federação, Marco Antonio Tavares, mais de 40 inscrições já foram efetuadas junto à comissão de arbitragem.

O dirigente ainda complementa que existe procura de alunos de cidades que ainda não há árbitros ou árbitros-assistentes, o que fomentaria ainda mais a arbitragem nesses locais.

Os interessados em participar do curso, que torna os participantes aptos a arbitrarem jogos profissionais de futebol, poderão realizar a inscrição pelo e-mail [email protected] ou ligar para 3324-3861.

