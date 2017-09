Sede olímpica após 100 anos, Paris promete que Jogos de 2024 serão ecológicos

Cem anos depois de receber os Jogos Olímpicos pela última vez, Paris se prepara para realizar, em 2024, a primeira Olimpíada "ecológica" da história. Pelo projeto apresentado ao Comitê Olímpico Internacional (COI), os Jogos na capital francesa custarão 6,2 bilhões de euros (R$ 23 bilhões). É um orçamento considerado baixo porque a ideia é usar 93% de estruturas já existentes na cidade. A única arena nova que será construída é o centro aquático ao lado do Stade de France, em Saint-Denis. Já com relação à Vila Olímpica o plano é transformá-la em habitações para pessoas de baixa renda.

O caderno de encargos apresentado por Paris ao COI incluiu diretrizes relacionadas ao meio-ambiente. A organização também promete levar em conta o Acordo de Paris, tratado da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima que estabeleceu metas de redução das emissões de gases de efeito estufa. Dentro desse planejamento, monumentos e parques de Paris, como o Grand Palais, o Hotel des Invalides e o Champ de Mars serão adaptados para receberem provas.

O objetivo da prefeitura de Paris é aproveitar os Jogos Olímpicos para acelerar as transformações urbanas da metrópole com foco no consumo ecológico no transporte, na energia e na construção. Outra preocupação é integrar o esporte à vida cotidiana dos parisienses e nas escolas.

Embaixador da Paris 2024, Sylvère-Henry Cissé, destaca o impacto dos Jogos na cidade. "É uma obrigação deixar um legado para a população desfavorecida e respeitar o meio ambiente", destaca.

Os líderes do projeto de Paris-2024 também prometeram transparência na divulgação dos dados financeiros. "Queremos colocar o foco no fato de que, desde o primeiro dia, temos a responsabilidade de sermos transparentes", garantiu Tony Estanguet, co-presidente da candidatura de Paris-2024.

O que os franceses não querem é repetir os Jogos de Londres, em 2012, cujo orçamento inicial era de 4,8 bilhões de euros (R$ 17,5 bilhões), mas que terminou com uma conta final de 11 bilhões de euros (R$ 40,1 bilhões). Não à toa, vários economistas opositores dos Jogos estão céticos sobre os benefícios de Paris voltar a receber a competição cem anos depois da primeira edição.

Outra preocupação considerada na apresentação dos planos para os Jogos de 2024 é a segurança do público - em novembro de 2015, uma série de atentados terroristas ocorridos na cidade deixou 137 mortos. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, fez questão de reafirmar que todas as dúvidas do COI e dos próprios cidadãos sobre o tema segurança foram solucionadas. "O tema da segurança está sendo tratado há muito tempo, e sobre ele respondemos a todos os desafios, não só do COI, mas também dos cidadãos", afirmou a prefeita.

