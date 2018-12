Sede da Copa do Mundo de 2022, Catar perde do Irã em amistoso

Sede da futura Copa do Mundo de 2022, a seleção do Catar voltou a tropeçar em sua preparação para a Copa da Ásia. Jogando no estádio Khalifa International, que receberá jogos do Mundial, o time da casa foi derrotado pelo Irã por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Doha.

O time visitante abriu o placar aos 17 minutos de jogo, com gol de Mehdi Taremi. Aos 43, Hassan Al Haidos descontou para a equipe do Catar. Mas, no segundo tempo, Sardar Azmoun decretou a virada do Irã ao balançar as redes logo no primeiro minuto da etapa final.

Oito minutos depois, o português naturalizado catariano Pedro Miguel levou o cartão vermelho direto e foi expulso de campo. Com um a menos, a seleção da casa não teve forças para buscar a reação.

O Catar vinha de derrota para Argélia por 1 a 0, na quinta-feira passada. Nesta segunda, o time encerrou sua preparação para a Copa da Ásia, que será disputada nos Emirados Árabes Unidos a partir do dia 5 de janeiro.

O time catariano vai integrar o Grupo E, que também conta com o Líbano, a Coreia do Norte e a Arábia Saudita. A estreia no torneio será contra os libaneses, no dia 9 de janeiro.

Os sauditas também entraram em campo nesta segunda. Empataram sem gols com a Coreia do Sul, em casa. Em outros amistosos, o Vietnã bateu as Filipinas por 4 a 2, enquanto o Quirguistão superou a seleção da Palestina por 2 a 1. Todas estas seleções também vão disputar a Copa da Ásia.