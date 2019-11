Secretário Nacional de Alto Rendimento confirma presença na 1ª Conferência de Esporte e Lazer da Capital

Evento será realizado em 22 de novembro na Câmara Municipal, e terá mais 5 palestrantes.

O Secretário Nacional de Alto Rendimento, Emanuel Rego, confirmou a presença na 1ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer e será um dos palestrantes com o tema “O olhar do governo federal sobre as Políticas Públicas de Esporte e Lazer nos municípios: formação e excelência esportiva”. Promovida pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) e Fundação Municipal de Esportes, o evento acontecerá dia 22 de novembro, no Plenarinho da Câmara Municipal, e está com as inscrições abertas.

Essa é a primeira vez em 120 anos que Campo Grande terá 1ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer, instituída pelo Decreto n. 13.873/2019 que regulamentou o Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer. Quem também estará presente será o Prof. Dr. José Fernandes Filho, membro da Academia Brasileira de Educação Física (ABEF) , a Profa. Júlia Marques Silva – Chefe da Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) os Professores Doutores Júnior Vagner Pereira da Silva e Dirceu Silva.

Na programação da Conferência haverá a posse do novo membro da Academia Brasileira de Educação Física, concedida ao professor doutor Rodrigo Terra. Com 35 cadeiras, Terra será o primeiro de MS e vai ocupar a cadeira de número 11, cujo patrono é o professor de Educação Física Manoel Cassemiro Curvo.

Sobre a Conferência

Além de atualizar os profissionais da área, o evento tem como objetivo a discussão de políticas públicas sobre o esporte e lazer da Capital, fomentar aos participantes reflexões sobre a estrutura e o funcionamento do desporto municipal, e também propor diretrizes e ações para a serem consolidadas no Plano Municipal de Esporte e Lazer.

Podem participar da Conferência, profissionais e estudantes de educação física, funcionários de empresas públicas e privadas que atuam na área do esporte e do lazer, coordenadores de entidades esportivas e federações, lideranças comunitárias, administradores de empreendimentos esportivos de Campo Grande, e todo interessado em discutir as políticas públicas de esporte e lazer da Capital.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/2N9hE4d ou no dia da Conferência, 22 de novembro, a partir das 8h no credenciamento dos participantes na Câmara Municipal de Campo Grande.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Manhã

8h – Credenciamento;

8h30 – Apresentação cultural;

9h – Abertura com autoridades;

9h50 – Cerimônia de posse de membro da Academia Brasileira de Educação Física (ABEF) ao Prof. Dr. Rodrigo Terra;

10h – Aprovação do Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer (COMEL).

10h15 – Mesa Redonda: Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil: possibilidades para o município de Campo Grande-MS.

* Mediador: Prof. Dr. Rodrigo Terra – Diretor-Presidente da Funesp e Presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL.

– Palestra: “O conhecimento científico na construção das Políticas Públicas de Esporte e Lazer nos municípios”, com Prof. Dr. José Fernandes Filho – Vice-Presidente da Academia Brasileira de Educação Física – ABEF.

– Palestra: “As Políticas Públicas de Esporte e Lazer nos municípios: formação e excelência esportiva”, com Emanuel Rego – Secretário Nacional de Alto Rendimento.

11h15 – Debate.

11h30 – Intervalo de almoço.

Tarde

13h30 – Mesa Redonda: “As Políticas Públicas de Esporte e Lazer em Campo Grande-MS: desafios e perspectivas”.

– Palestra: “As instâncias de participação social no Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer”, com a Profa. Júlia Marques Silva – Chefe da Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados da Prefeitura Municipal de Campo Grande;

– Palestra: “O papel das Políticas Públicas do esporte para toda vida”, com Prof. Dr. Júnior Vagner Pereira da Silva – UFMS e Presidente da ANPEL;

– Palestra: “A Política de Financiamento Municipal de Esporte e Lazer: desafios e perspectivas, com Prof. Dr. Dirceu Silva – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS;

* Mediadora: Profa. Dra. Sarita Bacciotti, da UFMS e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL.

15h – Debate.

15h15 – Plenária final.

16h15 – Encerramento.