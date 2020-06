Campeonato Paulista pode voltar no fim de julho ou início de agosto

Aildo Rodrigues, secretário de Esportes do Estado de São Paulo afirmou na manhã desta quarta-feira que o retorno do Campeonato Paulista deve acontecer entre o fim de julho e o início de agosto - (Foto: Reprodução)

Aildo Rodrigues, secretário de Esportes do Estado de São Paulo afirmou na manhã desta quarta-feira que o retorno do Campeonato Paulista deve acontecer entre o fim de julho e o início de agosto. Ele também confirmou que os clubes da competição poderão iniciar os treinos presenciais a partir do dia 1º de julho. A medida já havia sido anunciada pelo governador João Doria, mas havia possibilidade de ser adiada devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

"Essa data está mantida. Claro que nós seguimos fielmente o que recomenda o comitê de contingência da covid-19. Os médicos nos recomendaram que estaria autorizado o retorno dos treinos, mas apenas a partir do dia 1º. Acabou sendo importante, pois os clubes aproveitaram esse tempo para se preparar melhor, testar seus jogadores, e sua comissão técnica. Estamos vendo notícias de casos positivos em alguns clubes. Eles terão essa semana para se organizar, isolar os casos positivos para começar sem problema algum", disse o secretário em entrevista à rádio Jovem Pan.

Rodrigues explicou que aquelas cidades localizadas na "zona vermelha", segundo classificação definida pelo governo do Estado, terão que vetar os treinos presenciais dos clubes de futebol. Um desses casos é Ribeirão Preto. Com isso, o Botafogo poderá ter que deixar a cidade para realizar tais atividades.

"Esses treinamentos deve seguir a classificação do plano São Paulo de retomada. Se algum município estiver na zona vermelha, naquela localidade não será possível os treinamentos. Teria que fazer o deslocamento para outro município, onde fosse possível fazer essa atividade. Foi isso que os médicos recomendaram. Não é precipitado. Dia primeiro está de bom tamanho", declarou.

RETORNO DO PAULISTÃO - Sobre o retorno do Campeonato Paulista, o secretário não foi muito otimista. A previsão é que a bola comece a rolar apenas entre o final de julho e começo de agosto, muito diferente do Rio de Janeiro, que, até o momento, é o único Estado que recomeçou seu campeonato.

"Jogo de futebol, podemos pensar e falar em uma partida após 30 a 45 dias, final de julho e início de agosto, não agora. Dificilmente teremos futebol antes disso. Os clubes precisam dessa semana para buscar o condicionamento físico de seus atletas. Fazer jogo antes desse prazo pode aumentar a lesão e não é recomendado. Se a pandemia permitir isso, podemos ter um Campeonato Paulista recomeçando no final de julho e início de agosto", concluiu.

Para finalizar, o secretário afirmou que o governador João Dória fará um novo pronunciamento para anunciar novas medidas de flexibilização nos próximos dias. "Haverá agora na virada do mês o anúncio do Governador de uma reclassificação e muitos setores da sociedade estarão contemplados dentro daquilo que recomenda o plano são Paulo", finalizou.