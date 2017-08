Scheidt vai mal na 49er e não tem mais chances de medalha no Campeonato Europeu

Os brasileiros Robert Scheidt e Gabriel Borges tiveram um fraco desempenho nesta terça-feira na disputa da classe 49er Campeonato Europeu, disputado no Kieler Yacht-Club, em Kiel, na Alemanha, e não têm mais chances de disputar a flotilha ouro.

Bicampeão olímpico, Robert Scheidt e seu parceiro terminaram apenas em 23.º e em 18.º nas duas regatas desta terça-feira, concluindo a sua participação na fase de classificação com 114 pontos perdidos, na 42.ª colocação. Apenas os 20 primeiros avançavam à flotilha ouro, quando serão disputadas as medalhas do Europeu.

Decepcionado com o resultado, Robert Scheidt reconheceu que não teve um bom desempenho nesta terça-feira. "Infelizmente não velejamos bem. Disputamos duas regatas com vento fraco e conseguimos imprimir boa velocidade. Porém, na primeira regata, tivemos o azar de colidir com outro barco a poucos segundos da largada. Ficamos muito atrás e, como a prova era curta, não tivemos tempo para recuperação", explicou.

Na segunda regata, segundo a sua avaliação, a dupla optou por uma estratégia errada, quando arriscou muito para um lado e o vento foi para o outro. Ainda assim, apesar do resultado ruim, Robert Scheidt festejou a chance de disputar a flotilha prata e aprimorar a experiência em sua primeira participação na 49er.

"É fato que velejamos bem abaixo do que podemos nesses dias aqui em Kiel e dá para melhorar muito. Agora é aproveitar a oportunidade de ganhar experiência na flotilha prata, que promete ser muito forte, porque vários iatistas de alto nível também não se classificaram. Vamos em busca de mais experiência de competição para aprimorar nossa velejada e nosso ritmo", completou.

O Campeonato Europeu é considerado uma prévia do Mundial, que será disputado a partir do próximo dia 28, em Portugal, e teve ainda as participações dos brasileiros Carlos Robles Lorente e Marco Grael, que estão em 33.º, e Dante Bianchi e Thomas Low-Beer, que ocupam o 34.º lugar.

