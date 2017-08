Scheidt e Borges vencem regata na 49er e sobem na classificação do Europeu

Robert Scheidt e Gabriel Borges venceram uma das três regatas disputadas nesta quinta-feira no Campeonato Europeu da classe 49er, em Kiel, na Alemanha. Já sem chances de medalha, eles levaram a melhor na primeira prova do dia e subiram cinco posições na classificação, saltando de 37.º para 32.º, com 105 pontos perdidos.

Scheidt e Borges fizeram bonito na primeira regata da quinta e cruzaram a linha de chegada na frente pela segunda vez na competição, mas não mantiveram o embalo e conseguiram um 16.º e um 11.º lugares na sequência. Com isso, a subida na tabela foi limitada.

"Conseguimos nossa melhor velejada, em um nível mais alto que nos dias anteriores. E dava para ter ido melhor. Depois da vitória na primeira regata, cometemos alguns errinhos, mas no geral foi bom. Enfrentamos muita chuva e vento médio e para amanhã (sexta-feira), a previsão é para aumento do vento. Vamos lutar para terminar nossa participação com uma apresentação ainda mais positiva", considerou Robert Scheidt.

Longe das primeiras colocações, os brasileiros se despedem da competição nesta sexta, com as últimas três regatas. Em sua primeira temporada na 49er, Scheidt admitiu que ainda precisa evoluir para ter nesta classe a mesma relevância da Laser e da Star, nas quais marcou época.

"O importante para nós, nessa fase, é passar o máximo de tempo na água para aprimorar as manobras. O barco novo ajuda, claro, mas, no final das contas, o que faz a diferença é a velejada", afirmou.

O Brasil é representado por mais dois barcos no Europeu de 49er. A dupla formada por Carlos Robles Lorente e Marcos Grael é a melhor do País, em 23.º, com 83,5 pontos perdidos. Dante Bianchi e Thomas Low-Beer estão em 39.º, com 129. A liderança é dos britânicos Fletcher-Scott e Stuart Bithell, com 42,5 pontos perdidos.

