Schalke é batido, perde chance de assumir ponta e fecha rodada em 7º no Alemão

O Schalke 04 perdeu uma ótima chance de assumir a liderança do Campeonato Alemão, neste domingo, ao tropeçar diante do Hoffenheim, fora de casa, por 2 a 0. Como a competição está muito acirrada, o revés fez com que o time de Gelsenkirchen caísse para o sétimo lugar.

Encerrada a oitava rodada da competição, o líder é o Borussia Mönchengladbach, que tem 16 pontos. O Schalke permanece com 14, em meio a outros dez times que ocupam a faixa que está na briga pela ponta da tabela, uma vez que o atual 11.º lugar, que é o próprio Hoffenheim, tem 11 pontos.

Mesmo perdendo para o Borussia Dortmund (1 a 0), no sábado, o Mönchengladbach se beneficiou de uma série impressionante de tropeços dos integrantes da primeira metade da tabela de classificação. Além do próprio time de Dortmund, em quarto lugar, apenas o Eintracht Frankfurt - que bateu o Bayer Leverkusen, na sexta-feira, por 3 a 0 e é o oitavo - venceu seus compromissos entre os dez primeiros colocados.

O Hoffenheim chegou aos três pontos neste domingo com dois gols marcados apenas no segundo tempo. O croata Andrej Kramaric abriu o marcador aos 26 minutos, com o togolês Ihlas Bebou fechando a conta aos 40.

A outra partida deste domingo no Campeonato Alemão envolveu duas equipes que já se habituam com a parte de baixo da tabela. Jogando em seus domínios, o agora 15.º colocado Colônia atropelou o lanterna Paderborn por 3 a 0.

O placar fez com o time do oeste do país chegasse aos sete pontos, saindo da zona de rebaixamento e afundando ainda mais o adversário, que só marcou um ponto até o momento.