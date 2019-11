Schalke derrota o Augsburg de virada e encosta nos líderes do Alemão

No encerramento da décima rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 visitou e venceu de virada o Augsburg neste domingo, por 3 a 2, na WWK Arena. O resultado permite que o time de Gelsenkirchen se mantenha próximo dos líderes da competição.

A disputa pelas primeiras posições está embolada, de modo que o Schalke, sexto colocado, com 18 pontos, dentro da zona de classificação à Liga Europa, está separado do líder Borussia Mönchengladbach por apenas quatro pontos. O Augsburg é o 16º colocado, com sete pontos.

O Schalke 04 largou atrás no placar depois que o meia Daniel Baier marcou para os donos da casa aos 38 minutos do primeiro tempo. No entanto, o lateral-direito suíço Lichtsteiner fez contra pouco tempo depois e deixou a partida empatada.

No segundo tempo, aos 15 minutos, os mandantes voltaram a ficar em vantagem no placar depois que o atacante islandês Finnbogason balançou as redes aos 15 minutos. Mais uma vez os visitantes não desanimaram e não conseguiram o empate, como a virada com dois gols em 11 minutos.

O zagueiro turco Kabak fez o segundo aos 26 e o meia francês naturalizado marroquino Harit marcou aos 37 minutos o gol que decretou a virada e, por consequência, a vitória do Schalke.

No outro jogo do Campeonato Alemão disputado neste domingo, o Fortuna Düsseldorf, 13º colocado, com dez pontos, fez o dever de casa e superou o vice-lanterna Colônia, que tem sete pontos, por 2 a 0. Os atacantes alemães Hennings e Thommy foram às redes.