SBT anuncia que fará transmissão nacional do segundo jogo da final do Carioca

O SBT anunciou neste sábado que vai transmitir em âmbito nacional o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, na próxima quarta-feira, às 21 horas. De acordo com a emissora, a transmissão será feita para todo o país, de forma exclusiva.

"É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020", anunciou o SBT, em comunicado.

"Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país."

O primeiro jogo da final do Estadual acontecerá neste domingo, às 16h, e será transmitido pelo canal do Fluminense, mandante da partida, no YouTube. Ambas as partidas serão realizadas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os direitos de transmissão das finais do Campeonato Carioca se tornaram uma novela nas últimas semanas. O Flamengo não acertou com a Rede Globo para a transmissão dos seus jogos no Estadual neste ano e não teve nenhuma de suas partidas exibidas antes da paralisação da competição causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em junho, o presidente Jair Bolsonaro editou a MP 894-20, que muda as regras dos direitos de transmissão de forma que apenas o mandante disponha dos direitos de uma partida, e não mais os dois times envolvidos. Com a MP, o Flamengo transmitiu a partida contra o Boavista, pela fase de grupos da Taça Rio, em seu canal no YouTube. No dia seguinte, a Globo rompeu o contrato que assinou com Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e os outros 11 clubes da primeira divisão, alegando que o acordo previa exclusividade.

A Ferj ainda conseguiu uma liminar que obrigou a Globo a transmitir a semifinal da Taça Rio, entre Botafogo e Fluminense. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda e tentou cobrar R$ 10 para que os torcedores assistissem o jogo através do site MyCujoo, mas problemas técnicos da plataforma causaram a desistência do time e a partida foi transmitida gratuitamente no YouTube.

A final do segundo turno do Estadual, também entre Flamengo e Fluminense, teve mando do time tricolor definido em sorteio, e a transmissão seria exclusiva do canal do clube no YouTube. No entanto, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio concedeu liminar em que o mando era compartilhado e, portanto, o Flamengo poderia realizar a transmissão também. A liminar acabou sendo derrubada no STJD. O Fluminense venceu nos pênaltis, garantindo a realização dos dois jogos finais.