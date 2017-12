Sauber confirma Leclerc e Ericsson como pilotos e apresenta carro para 2018

O dia foi de novidades para a Sauber neste sábado. A equipe anunciou que Charles Leclerc e Marcus Ericsson formarão sua dupla de pilotos titular na próxima temporada e ainda apresentou o carro que será utilizado em 2018, bem diferente daquele que competiu este ano.

Com o anúncio, a Sauber confirmou a saída de Pascal Wehrlein. O próprio piloto alemão havia admitido que dificilmente seria mantido na equipe para 2018 e, agora, vê a Williams como sua última oportunidade de se manter na categoria na próxima temporada.

A promoção de Leclerc era considerada praticamente certa, uma vez que o piloto monegasco vinha se destacando nas categorias inferiores, principalmente na Fórmula 2, na qual foi campeão este ano. Havia uma dúvida, então, sobre seu companheiro para 2018.

A principal aposta era de que Antonio Giovinazzi, que chegou a disputar duas provas pela Sauber em 2017, ficaria com a vaga. Mas a equipe optou pela manutenção de Ericsson em seu cockpit e definiu o italiano como seu terceiro piloto para a próxima temporada.

Além de anunciar sua dupla de pilotos, a Sauber apresentou seu novo carro para 2018. E o desenho foi bastante alterado. O azul predominante de 2017 foi mudado para o vermelho e o branco neste novo layout.

Isto em função da parceria com a Alfa Romeo. Após 33 anos afastada da Fórmula 1, a empresa voltará à categoria em 2018 como patrocinadora master da Sauber, que passará a se chamar Alfa Romeo Sauber F1 Team. Por isso, a marca da montadora italiana também ganhou destaque e bastante espaço no desenho do novo carro da equipe.